Arriva in Italia il primo Disconnect Day, per disintossicarsi da web e smartphone

Arriva in Italia il primo Disconnect Day, una giornata per promuovere la disconnessione dal web, e quindi per prendere una pausa dalla manie digitali. Lo ha promosso una organizzazione che combatte le dipendenze tecnologiche.

Si terrà ad Ancona il prossimo 11 Maggio, riporta l'ANSA, e l'obiettivo è quello di far capire alle persone quanto (e se) siano dipendenti da smartphone e tablet. Non a caso l'evento l'ha organizzato e promosso l'associazione nazionale Di.Te (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo). Durante la giornata una serie di incontri e workshop, sia per gli adulti che per i più giovani.

L'esperimento dei liceali di Vignola in piccolo: i partecipanti devono sigillare il proprio smartphone all'interno di una busta, che va consegnata negli appositi punti situati nella città per tutta la durata dell'evento. Lo si potrà riavere (salvo non si decida diversamente) solamente dopo tre ore.

L'iniziativa dovrebbe essere replicata anche in altre città d'italia durante i prossimi mesi. Di.Te, assime a Skuola.net, ha condotto una indagine sulle abitudini dei giovanissimi, scoprendo che il 30% dei ragazzi con una età compresa tra gli 11 e i 26 anni passa online dalle 4 alle 6 ore. Mentre il 13% ne passa più di 10.

Leggi del #NoPhoneDay di OnePlus.