Arriva in Italia Echo Wall Clock: l'orologio intelligente di Amazon basato Alexa

Amazon ha annunciato oggi a sorpresa il lancio italiano del nuovo Echo Wall Clock, l'orologio intelligente basato su Alexa che è stato presentato lo scorso anno nel corso della conferenza dedicata agli sviluppatori del colosso di Jeff Bezos. Il lancio è avvenuto tramite un mini banner pubblicato sulla homepage del sito.

Amazon Echo Wall Clock ha un prezzo di 29,99 Euro, con spedizione gratuita per tutti.

Attenzione però: come indicato nel titolo del prodotto, è necessario disporre di un dispositivo Echo compatibile (Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo Plus, Echo Spot, Echo Input, Echo Flex, Echo Studio o Echo Show 5) per effettuare la sincronizzazione, che avviene in pochi passaggi dicendo semplicemente "Alexa, configura il mio Echo Wall Clock" verso lo smart speaker.

L'orologio ha un diametro di 25 centimetri ed è dotato di un display digitale a 60 LED, che può mostrare uno o più timer impostati usando il dispositivo Echo associato. L'alimentazione avviene tramite quattro batterie AA da montare nell'apposito scomparto.

La configurazione, come mostrato nella scheda del prodotto, è davvero semplice e viene effettuata in pochi passaggi: basta inserire le batterie, pronunciare l'apposito comando ed il gioco è fatto.

Tramite i comandi vocali sarà possibile impostare un timer: sull'orologio sarà mostrato quanto tempo manca tramite le apposite tacchette.