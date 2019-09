Arriva in Italia il GT76, il gaming laptop più potente di sempre di MSI

MSI annuncia l’imminente disponibilità in Italia del GT76 Titan, la punta di diamante della propria offerta in fatto di gaming laptop.

Creato per coloro che desiderano poter giocare al massimo ovunque si trovino e surclassare in fatto di potenza la maggior parte dei PC desktop da gioco, il nuovo GT76 Titan ha tutte le carte in regola per divenire il prossimo oggetto del desiderio di molti gamer.

Basato su processori per desktop Intel Core i9 CoffeeLake 8 Core overcloccabili fino a 5 GHz e grafica NVIDIA GeForce RTX Serie 20, il GT76 Titan è in grado di garantire esperienze di gioco senza paragoni con i titoli più esigenti, grazie anche al suo esclusivo sistema di raffreddamento.

Con 4 ventole e 11 heat pipe, infatti, Cooler Boost Titan è in grado di mantenere sempre sotto controllo le temperature delle componenti chiave del laptop, consentendo di sfruttare al meglio tutte le potenzialità della CPU e della GPU.

Display fino a 4K o FHD con refresh rate fino a 240Hz, caratterizzati da un design con cornici sottili, assicurano poi immagini di altissima qualità in ogni tipo di ambiente, mentre il convertitore Digitale-Analogico ESS Sabre Hi-Fi DAC e le tecnologie Dynaudio e Nahimic offrono indimenticabili esperienze sonore Hi-Res.

A una dotazione hardware di prim’ordine non poteva che accompagnarsi uno straordinario design che, riprendendo le linee delle supercar più desiderate, conferisce a questo laptop un aspetto aggressivo e “filante”.

A rendere ulteriormente suggestivo il look del GT76 Titan contribuiscono poi la particolare traforatura del sottoscocca, che consente di ammirare le meraviglie del sistema di raffreddamento, motivi a fibra di carbonio di alcuni particolari e il sistema d’illuminazione a LED della tastiera e dello chassis, interamente personalizzabili via software.

Sul fronte della connettività si segnalano poi la tecnologia Killer DoubleShot Pro, che consente gestire le priorità del traffico di rete ed evitare, quindi, spiacevoli lag durante le battaglie più conciate, e Killer Wi-Fi 6 che, supportando lo standard 802.11ax, offre una larghezza di banda fino a 2.4 Gbps e latenze inferiori fino al 75% rispetto al precedente AC 2x2.

Il nuovo gaming laptop GT76 Titan sarà disponibile in Italia a partire dall’ultima settimana di settembre con prezzi a partire da 3.799 Euro comprensivi di un esclusivo LOOT BOX del valore di 109 Euro.