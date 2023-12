Arriva in Italia l'Hisense Smart Mini C1: il proiettore laser compatto con Dolby Atmos

Hisense annuncia l’arrivo sul mercato italiano del nuovo proiettore laser Smart Mini C1, pensato per gli utenti che sono alla ricerca di un proiettore 4K con tecnologia triplo laser. Le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale per essere trasportato in qualsiasi ambiente, e porta l’intrattenimento ovunque.

L’Hisense Smart Mini C1 riesce a riprodurre immagini di grandi dimensioni, da 65 a 300 pollici. La funzionalità Filmmaker permette di visualizzare contenuti video con le stesse caratteristiche pensate e volute dai registi ed autori.

Presente anche il sistema Auto Magic AI Adjusting che grazie ad algoritmi è in grado di regolare la geometria delle immagini per evitare distorsioni di ogni tipo ed ostacoli all’interno dell’area di proiezione. Utilizzando l’intelligenza artificiale, invece, può riconoscere automaticamente le dimensioni della parete per adattare l’area di proiezione e la correzione del fuoco.

Il C1 è anche dotato di Smart Mini 4K TriChroma, che offre colori vividi e brillanti. Tale tecnologia, rispetto a quella LED, vanta un’unica sorgente luminosa per offrire un’elevata luminosità, una buona resa cromatica, un basso consumo energetico ed una lunga durata. Il gamut colore è molto ampio (110% BT.2020), mentre la tecnologia Dolby Vision fornisce elevati livelli di contrasto. Fronte audio, troviamo il supporto Dolby Atmos ed il sistema sviluppato da JBL.

Per renderlo il centro dell’intrattenimento domestico, Hisense ha integrato in Smart Mini C1 funzionalità di smart tv grazie al sistema operativo VIDAA che supporta i contenuti in streaming di Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW ed Apple TV.

Nel corso dell’IFA 2023, Hisense ha presentato i nuovi proiettori a tiro ultra corto Laser TV.