Arriva in Italia il nuovo operatore FTTH Voola: velocità fino a 10 Gbps

Open Fiber ha annunciato di aver siglato con Vetrya un accordo che porterà al lancio di Voola, un nuovo operatore di telecomunicazioni che offrirà servizi in fibra ottica basata sulla rete FTTH di Open Fiber, in grado di raggiungere velocità di download fino a 10 Gigabit al secondo.

Voola, sottolinea la società pubblica, proporrà un'offerta rivolta a privati, professionisti ed aziende a partire dal prossimo 21 Ottobre. Le promozioni saranno le seguenti:

Voola Casa , dedicata al mercato privato;

, dedicata al mercato privato; Voola Pro , dedicata ai liberi professionisti;

, dedicata ai liberi professionisti; Voola Azienda, dedicata alle imprese.

“Per noi la creazione di un operatore di connettività FTTH ultra broadband è il completamento dell’offerta di trasformazione digitale, che rappresenta uno dei modelli di business del nuovo piano industriale. Una soluzione a prova di futuro per cittadini, liberi professionisti e aziende. Per realizzare il progetto abbiamo scelto Open Fiber, la cui missione è quella di costruire un futuro in cui la nuova tecnologia in fibra ottica potrà cambiare la vita del nostro Paese. Attraverso Voola i cittadini e le aziende, dai piccolo borghi alle grandi città, potranno beneficiare delle migliori prestazioni dei collegamenti in fibra ottica, che permettono la massima velocità di connessione a Internet e, allo stesso tempo, abilitano numerosi servizi internet, core business di Vetrya” ha affermato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato di Vetrya.



Per scoprire se la vostra città sarà coperta dalla fibra FTTH di Open Fiber, vi rimandiamo al nostro approfondimento. E' anche disponibile un'apposita guida per verificare le aree in corso di copertura con la FTTH.