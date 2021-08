Arriva in Italia la piattaforma Paramount+: sarà gratis su Sky Q

ViacomCbs e Sky hanno annunciato di aver siglato un accordo che porterà al lancio, nel 2022, della piattaforma Paramount+ su Sky in Italia, Regno Unito, Germania, Irlanda, Svizzera ed Austria. Questa partnership include anche un accordo di distribuzione pluriennale ed alcuni canali lineari pay.

Le due compagnie evidenziano che al momento del lancio, gli abbonati Sky Cinema saranno automaticamente abbonati a Paramount+ senza alcun costo aggiuntivo. L'accordo prevede che i film di Paramount Pictures arrivino in Italia su Sky Cinema nel 2022, oltre che la possibilità per tutti coloro che non posseggono il pacchetto Sky Cinema di abbonarsi a Paramount+.

Tra i titoli che saranno disponibili al lancio in Italia nel 2022 troviamo un'ampia gamma di serie scripted, i Paramount+ Originals e nuove versioni di franchise come Halo, The Offer ed iCarly. Per quanto riguarda i contenuti di Showtime, il servizio proporrà L’Uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell to Earth), Il talento di Mr. Ripley (Ripley), Super Pumped, e American Gigolo, mentre i titoli ViacomCBS che arricchiranno il catalogo sono Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, Star Trek: Prodigy, ed MTV Unplugged.

Paramount+ comunque proporrà anche una serie di nuove anteprime cinematografiche ed alcuni dei film più amati dai fan di Paramount Pictures, come Mission Impossibile e Transformer.

Qualche giorno fa, Sky ha annunciato l'arrivo di Peacock in Italia grazie ad un accordo con NBCUniversal.