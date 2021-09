Arriva in Italia Pluto TV: il nuovo servizio di streaming televisivo gratuito

ViacomCBS Networks International ha annunciato oggi che Pluto tv, il servizio di streaming televisivo gratuito, sarà disponibile in Italia a partire dal 28 Ottobre. Si tratterà del primo servizio televisivo gratuito supportato da pubblicità del nostro paese, ed andrà a completare Paramount+ nel 2022.

Pluto TV sarà accessibile da dispositivi mobili tramite le applicazioni per iOS ed Android, ma potrà essere visto anche su desktop e Connected TV come quelle basate su Tizen di Samsung e le LG Smart TV. Garantita anche la compatibilità con Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast. Alcuni canali saranno disponibili anche su Samsung TV Plus.

Al lancio, Pluto TV in Italia offrirà l'accesso a 40 canali originali tematici che andranno ad abbracciare varie categorie tra cui film, serie tv, reality, contenuti per bambini, lifestyle, crime e commedie.

Viacom nel comunicato stampa parla anche della presenza di "titoli iconici della libreria ViacomCBS, oltre ai titoli di 50 partner di contenuti di terze parte tra cui Paramount, Lionsgate, Minerva, KidsMe, Banijay Rights e Cineflix Rights", ma ulteriori partnership saranno annunciate a breve.

Al lancio in Italia saranno disponibili i canali Pluto TV Azione, Pluto TV Cinema Italiano, Pluto TV Drama e Pluto TV Real Life. Non sono state diffuse informazioni sui titoli presenti in catalogo.