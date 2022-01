Arriva in Italia il nuovo Surface Pro 8 e le nuove configurazioni di Surface Go 3 e Pro X

Microsoft comunica che da oggi è possibile acquistare in Italia il nuovo Surface Pro 8, il 2-in-1 più potente della famiglia Surface, caratterizzato dal display touchscreen da 13 pollici e basati su Windows 11.

Il Surface Pro 8 è in grado di combinare la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, grazie al sostegno e la tastiera staccabile con tanto di scomparto in cui è possibile conservare e ricaricare la Slim Pen. Disponibile nelle colorazioni Platino e Grafite, sfoggia i processori Intel Evo core di undicesima generazione e due porte Thunderbolt 4 che garantiscono tutta la potenza necessaria per i carichi di lavoro.

Sul mercato italiano arrivano quest'oggi anche le nuove configurazioni consumer e business del recente Surface Go 3, acquistabile nella variante nera oppure dotato di LTE nelle colorazioni nero e platino. Anche qui troviamo i processori Intel Core più veloci ed un'autonomia in grado di coprire un'intera giornata di lavoro.

Microsoft amplia quest'oggi anche la gamma di prodotti firmati Surface con l'introduzione della variante WiFi di Surface Pro X (qui trovate la nostra recensione di Surface Pro X), a cui si aggiungono i nuovi accessori (Bundle Surface Pro X Signature Keyboard con Slim Pen, Tastiera Signature per Surface Pro e la Tastiera Signature per Surface Pro con lettore di impronte digitali).

Il Surface Pro 8 e le nuove versioni di Surface Go 3 e Surface Pro X sono disponibili presso il Microsoft Store ed i principali rivenditori fisici ed online a prezzi di partenza rispettivamente di 1.199 Euro, 449 Euro e 969 Euro.