Arriva in Italia TCL NXTPAPER 10s: il tablet da 10,1 pollici con display simile alla carta

TCL annuncia oggi l’arrivo in Italia del suo NXTPAPER 10s, il nuovo tablet da 10,1 pollici che riduce la luce blu di oltre il 50% tramite un esclusivo display composto da sistema multistrato e che ricorda a grandi linee la carta.

A differenza dei comuni schermi LCD, quello di TXL NXTPAPER 10s offre una protezione dalla vista sia a livello software che hardware. Il pannello mantiene i colori naturali senza ingiallimento, riducendo di oltre il50% di luce blu, ma incorpora anche una finitura antiriflesso che rende la visualizzazione più confortevole sotto la luce diretta proveniente da ogni angolazione.

E’ disponibile anche la T-Pen, che permette di renderlo ancora più simile ad un notebook e dà la sensazione di scrivere su carta.

Sotto la scocca troviamo un processore octa-core, accompagnato da 4GB di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, mentre a livello software troviamo Android 11. La batteria è di 8000 mAh, mentre la fotocamera posteriore è da 8 megapixel, accompagnato da un obiettivo frontale da 5 megapixel.

TCL NXTPAPER 10S è disponibile con T-Pen inclusa in confezione nella colorazione Ethereal Sky, a partire da 249,90 Euro.

“La missione di TCL è quella di continuare ad innovare - utilizzando la propria esperienza nell’ambito della tecnologia per gli schermi - per creare qualcosa di molto importante per l’apprendimento e la crescita”, afferma Stefan Streit, CMO di TCL Communication. “TCL NXTPAPER 10s riflette la forza creativa del brand volta a migliorare l’esperienza dell’utente, rendendo il tempo di utilizzo dello schermo molto più sicuro e confortevole per i nostri utenti”.