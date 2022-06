Arriva in Italia il videocitofono Amazon Blink Video Doorbell: completo a meno di 60 Euro

Si espande ulteriormente il listino dei prodotti Amazon disponibili in Italia. In giornata odierna, infatti, il colosso di Seattle ha annunciato il lancio nel nostro paese del nuovo videocitofono Blink Video Doorbell, che arriva ad un prezzo davvero vantaggioso.

Di seguito il link per acquistarlo:

Ti presentiamo Blink Video Doorbell | Audio bidirezionale, video HD, notifiche del campanello e di movimento nell’app, con integrazione Alexa | Installazione semplice via cavo o senza fili (nero): 59,99 Euro

| Audio bidirezionale, video HD, notifiche del campanello e di movimento nell’app, con integrazione Alexa | Installazione semplice via cavo o senza fili (nero): 59,99 Euro Ti presentiamo Blink Video Doorbell | Audio bidirezionale, video HD, notifiche del campanello e di movimento nell’app, con integrazione Alexa | Installazione semplice via cavo o senza fili (bianco): 59,99 Euro

Amazon permette di scegliere anche il pagamento in cinque rate mensili da 12 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero, con la consegna garantita già per domani 9 Giugno 2022 per coloro che effettuano l’ordine oggi.

Il videocitofono offre un’ampia gamma di funzioni, tra cui troviamo la qualità HD sia di giorno che di notte, ma anche la possibilità di ricevere notifiche direttamente sul cellulare nel caso in cui dovesse rilevare movimento nei pressi della telecamera. L’installazione è possibile anche senza alcun cavo, ma in questo caso si riceverà solo le notifiche.

Grazie al Blink Sync Module 2, ed una chiavetta, è possibile impostare il salvataggio del video su USB o in cloud pagando un abbonamento. L’alimentazione avviene tramite due batterie al litio AA.