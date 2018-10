Arriva Kena 6,90: 50 Gigabyte, 1500 minuti e 30 SMS a 6,90 Euro al mese

Nuova promozione per Kena Mobile, l'operatore virtuale di TIM che ha lanciato oggi una nuova offerta attraverso cui mira ad alzare ulteriormente l'asticella e quindi rinnovare la sfida ad Iliad ed Ho Mobile.

L'offerta è stata battezzata Kena 6,90, un nome che riprende appunto il costo mensile della promozione. Ciò che lascia sorpresi però è il contenuto, perchè ai classici 1500 minuti (una quantità pressochè illimitata anche per coloro che sono soliti utilizzare massicciamente il comparto telefonico dei cellulari) ed i 30 SMS (che ormai rappresentano un plus vista la popolarità di servizi come Whatsapp e Telegram), sono stati aggiunti ben 50 gigabyte di internet.

La navigazione purtroppo al momento è garantita in 3G, ma ne giro di qualche settimana dovrebbe vedere la luce la rete 4G di Kena Mobile, il cui lancio era stato ipotizzato da molti per lo scorso mese di Settembre ma che, come si è potuto vedere, non ha ancora visto la luce

Kena 6,90 può essere attivata online, tramite il tasto acquisto presente sulla pagina dedicata, scaricando l'applicazione gratuita per Android ed iPhone, nei negozi autorizzati o chiamando il numero gratuito 181.

L'offerta è disponibile sia per coloro che attivano un nuovo numero Kena Mobile che dagli utenti che decidono di mantenere il proprio numero effettuando la portabilità. In quest'ultimo caso è previsto il pagamento del costo una tantum di 5 Euro.

Kena 6,90 ha un costo di attivazione di 8 Euro.