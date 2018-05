Arriva 'la tivù', il nuovo bollino per riconoscere le caratteristiche dei televisori

Sono stati ufficializzati nel weekend i nuovi standard qualitativi e tecnici per i televisori presenti sul mercato e che vedranno la luce prossimamente. Il bollino si chiama la tivù ed è multipiattaforma, andando a coprire varie caratteristiche tecnico-qualitative, tutelando allo stesso tempo la libertà di fruizione della TV per gli utenti.

Ciò vuol dire che il bollino tutelerà gli utenti indipendentemente dalla piattaforma scelta (digitale terrestre, digitale satellitare ed internet).

La lista completa delle televisioni certificate è disponibile a questo indirizzo, ma vediamo nello specifico gli standard, che sono quattro.

Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2 rappresenta lo standard di trasmissione televisiva terrestre digitale di seconda generazione, ed assicura un aumento della qualità visiva e sonora, più contenuti ad alta ed altissima generazione.

Digital Video Broadcasting – Satellite 2, invece, è il nuovo standard di trasmissione televisiva satellitare di seconda generazione ed indica una TV con DVB-S2 dotata di sintonizzatore digitale integrata e CAM certifiata tivùsat per accedere alla piattaforma satellitare gratuita.

Hybrid broadcast broadband TV identifica lo standard per i servizi televisivi interattivi. In questo rientrano le televisioni che offrono l'installazione di un'ampia scelta di applicazioni interattive per fruire di contenuti di vario tipo: video on demand (puntate intere di un programma già andato in onda, contenuti extra, clip di vario genere), EPG, servizi, giochi, ecc. Da questo punto di vista, tivùon è il primo servizio on demand italiano sviluppato in HbbTV.

Infine, è presente lo standard High Efficiency Video Coding. L'HEVC è uno standard di compressione video che consente di avere una maggiore qualità audio e video e supporta l'Ultra HD/4K.