Arriva il primo laptop 'Made in Russia': CPU a 28 nm e RAM DDR3 a 'soli' 1.500 Euro!

La scorsa settimana, una sanzione di Taiwan contro la Russia ha minacciato gravemente l'industria informatica del Paese, dopo che le maggiori compagnie del settore, tra cui AMD, NVIDIA, Intel e Apple, hanno tutte lasciato lo Stato. Pare però che Mosca abbia reagito, lanciando il primo laptop "Made in Russia" della storia.

Nello specifico, stando a quanto riporta GizChina, il laptop si chiama Bitblaze Titan BM15 ed è realizzato dalla compagnia russa Promobit insieme a Baikal, uno dei più grandi chipmaker del Paese eurasiatico. Baikal, in particolare, avrebbe fornito a Promobit il nuovo processore Baikal-M per il laptop, uno dei primi realizzati del tutto in Russia.

Scendendo nei dettagli del portatile, il Bitblaze Titan BM15 vanta uno schermo IPS da 15,6" con risoluzione 1080p, una RAM da 16 GB e un SSD da 512 GB, accanto ovviamente alla CPU Baikal-M. Completano l'hardware una batteria da 6.000 mAh e diverse porte, tra cui una USB 3.0, una USB-C, una HDMI e un jack audio.

Addirittura, pare che Promobit voglia proporre ben due versioni diverse del laptop, una con un corpo in alluminio e una "premium" con un corpo in titanio, anche se al momento non è chiaro quando avranno inizio le sue vendite, che però dovrebbero essere limitate ad un massimo di 1.000 unità. Il prezzo del device dovrebbe essere di 10.000 Rubli nella versione base e di 12.000 Rubli in quella "premium", pari rispettivamente a 1.505 e 1.805 Euro. Potete dare un'occhiata ad un'immagine promozionale del laptop in calce a questa notizia.

Benché sia teoricamente vero che il chip Baikal-M è stato realizzato completamente in Russia, esso utilizza il nodo a 28 nm di TSMC, che è stato bloccato dalla legge anti-export di Taiwan della scorsa settimana, quindi pare che il chipmaker russo dovrà cercare una via alternativa per la produzione di chip e transistor. Ad ogni modo, il Baikal-M dovrebbe essere un processore octa-core con dei Core Cortex-A57 con frequenza da 1,5 GHz. La GPU, invece, dovrebbe essere una Mali-T628 MP8 a 750 MHz, mentre la RAM dovrebbe essere una memoria DDR3-1600 nel modello base e una DDR4-2400 nel modello "premium".