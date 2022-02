Arriva il Martedì Grasso! E come lo festeggiano gli inglesi?

Ah, il Martedì Grasso... La tradizione vuole che sia il giorno in cui terminano i festeggiamenti in maschera di Carnevale e quello in cui si ferma la propria nonna dal continuare a sfornare dolci e altre leccornie... Ma nei paesi anglofoni come si svolge questa giornata?

Iniziamo col dire che i nostri amici inglesi il primo marzo festeggeranno il “Shrove Tuesday” (deriva dalla parola “shrive”, che significa assoluzione). Quindi, il Martedì Grasso degli albionici è il giorno in cui ci si confessa per prepararsi alla Quaresima, che inizia il giorno successivo, a noi noto come Mercoledì delle Ceneri.

I britannici lo mangeranno il migliaccio e le chiacchiere? No e ci dispiace per loro. Tuttavia, anche la loro tradizione prevede che il Shrove Tuesday sia il momento per consumare tutto il cibo che non si potrà mangiare durante i 40 giorni di digiuno. Tra questi annoveriamo uova, burro e latte, che venivano trasformati in pancakes… A proposito, sapete che, due anni fa, fu realizzato un pancake con la faccia di Will Smith ispirato ad Aladdin?

La prima ricetta inglese mai conosciuta, delle frittelle, risale al XV secolo, ma è assodato che venivano preparate tempo prima in diversi paesi. La cultura del Pancake Day nel Regno Unito è così amata che, dal 1445, si tiene a Onley, nel Buckinghamshire, una gara di frittelle: si dice che il tutto sia nato perché, di Martedì Grasso, una donna del posto sentì la campana della chiesa suonare mentre stava preparando i pancakes e si recò in piazza, con la padella in mano.

Un’altra tradizione annuale è il Pancake Greaze, della Westminster School, dove gli studenti competono per afferrare un enorme frittella lanciata, con una padella, su un’asta di ferro a 6 metri da terra.

