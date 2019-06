Arriva sul mercato la nuova linea View3 di Wiko, da 129 Euro

Rendere gli ultimi trend tecnologici accessibili a tutti, mettendo la community al centro della sua strategia, è il DNA di Wiko fin dalla sua nascita. Quest’anno il brand del “lusso democratico”, dopo il rinnovo del suo logo e una importante maturazione in termini di awareness, fa un altro passo avanti.

Con un’esperienza immersiva ultra-wide, batterie di lunga durata, prestazioni elevate e Android™ 9 Pie a bordo, arriva sul mercato la nuova View3 Collection di Wiko, composta da View3 Pro, View3 e, a completamento della gamma, l’inedito e atteso View3 Lite. View3 Lite, assoluta novità, è la proposta di Wiko che offre un’esperienza completa ed equilibrata, racchiusa in un design raffinato e distintivo. Con View3 Lite, Wiko ha voluto infatti portare sul mercato un device altamente competitivo, massima espressione della democratizzazione della tecnologia, condensato delle migliori feature a un prezzo alla portata di tutti. Con la View3 Collection Wiko è pronta a far vivere la vita al massimo! Vediamo come…

La durata della batteria può essere una grande criticità nella scelta di uno smartphone. Assicurare elevate e durevoli prestazioni della batteria per la View3 Collection, e in generale per tutta la gamma di prodotti, è sempre stata una priorità per Wiko. Al fine di migliorare sempre di più l’autonomia degli smartphone e fornire al consumatore una certificazione di terze parti, Wiko ha rafforzato la sua partnership triennale con SmartViser ente indipendente e riconosciuto nel Device Testing. Proprio in occasione dell’ultimo Mobile World Congress, SmartViser aveva annunciato la disponibilità di ViserMark, uno strumento proprietario di benchmark, in grado di fornire una misurazione accurata, reale e puntuale delle prestazioni della batteria.

Il tool eseguiva automaticamente una combinazione di chiamate, e-mail, giochi, chat, navigazione su social network e utilizzo di contenuti multimediali, sia su Wi-Fi che su rete dell’operatore, riproducendo l’uso di un consumatore tipo. SmartViser ha quindi testato i modelli View3 e View3 Pro e oggi ha certificato la durata della batteria oltre i due giorni di utilizzo di entrambi i device, toccando le 59 ore di autonomia nel caso del View3 e le 49 ore nel caso del View3 Pro. Tutti i modelli della View3 Collection di Wiko, incluso il View3 Lite, montano infatti una batteria long lasting da 4000 mAh, una delle feature di punta proposta da Wiko per la gamma 2019. Una caratteristica irrinunciabile per Wiko, suggellata anche dalle richieste della community e, per questo motivo, fortemente voluta a bordo del View3 Lite, “fratello minore” della gamma, che garantisce anch’esso un’autonomia di due giorni con una sola carica.

View3 Pro e View3 grazie a tre fotocamere posteriori offrono il triplo delle possibilità di effettuare foto sorprendenti e, grazie al sensore IMX486 di Sony da 12MP e 1,25µm pixel size, permettono di realizzare scatti incredibili, nitidi e ricchi di colore, anche in condizioni di scarsa illuminazione. I due modelli alla fotocamera principale affiancano un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP che amplia la visione a 120° FOV. Il tool ideale per scatti di gruppo e foto panoramiche, senza perdita di alcun dettaglio. La terza fotocamera, infine, dedicata all’effetto bokeh (da 5MP sul View3 Pro e da 2MP sul View3) permetterà di realizzare foto d’impatto, svelando il proprio talento con la modalità AI-Artistic Blur. View3 Lite monta invece una doppia fotocamera: l’obiettivo principale da 13MP assicura immagini sempre luminose e definite, mentre il sensore da 2MP dona un effetto profondità, dando libero sfogo a tutta la creatività con scatti artistici unici. Anche i selfie, con la View3 Collection, saranno a prova di like! View3 Pro, View3 e View3 Lite sono, infatti, dotati rispettivamente di fotocamera frontale da 16, 8 e 5MP: grazie alla funzionalità AI (presente su tutti i modelli), scenari e ambienti vengono automaticamente analizzati per ottimizzare l’immagine. Bilanciamento del bianco, messa a fuoco, esposizione ISO non saranno più un problema.

La View3 Collection di Wiko offre tutto lo spazio di cui si ha bisogno. View3 Pro, disponibile sia nella versione 128 GB di ROM e 6 GB di RAM sia in quella da 64 GB di ROM e 4GB di RAM, offre la massima capacità per apprezzare ogni contenuto e godere di un’esperienza d’uso più fluida. Anche View3 ha ampio spazio di archiviazione, con ROM da 64 GB e RAM da 3 GB è, infatti, ideale per tutti i vostri file preferiti. View3 Lite infine con 32GB ROM e 2GB di RAM permette di conservare fino a 4000 foto, 50 episodi del vostro programma preferito o 140 giochi.

View3 Pro monta Mediatek Helio P60, un processore Octa-Core potenziato per supportare il multitasking, il caricamento veloce e il gaming a livello intensivo. Dotato di un’unità di elaborazione AI, il chipset a 12 nm assicura prestazioni potenti e ottimizza il consumo energetico. View3 è invece dotato del processore Helio P22 che promette un’esperienza d’uso fluida e potenziata grazie al suo chipset Octa-Core a 12 nm. L’architettura del processore Octa-Core Cortex A55, che invece caratterizza il View3 Lite, migliora del 18%[2] le prestazioni e incrementa di sei volte la potenza di elaborazione per passare in modo rapido da un’app all’altra e godere di un’esperienza multimediale senza interruzioni.

La View3 Collection garantisce un’esperienza profondamente immersiva, ridefinendo il concetto di comfort anche nella visione dei contenuti multimediali, grazie ai display “full screen” con una tacca di dimensioni ridotte. Con View3 Pro, grazie al display full screen da 6,3" e alla risoluzione FHD+, sarà possibile apprezzare al massimo le immagini così come le serie TV preferite. View3 e View3 Lite integrano, invece, un display HD+ rispettivamente da 6,26” e 6,09” che garantirà un “tuffo immersivo” nelle nuove foto appena scattate, come nei video appena girati e nei contenuti multimediali preferiti.

Con View3 Collection si assisterà a un’esplosione di design, eleganza e colore. View3 Pro è dotato di back cover in vetro con profilo specchiato, arricchito da un delicato effetto sfumato. Sarà possibile scegliere tra due nuovi colori Nightfall e Ocean. Quest’ultima versione presenta un singolare effetto luminoso Glow in the dark che permette allo smartphone di illuminarsi al buio per essere sempre facilmente rintracciabile. View3 e View3 Lite sono caratterizzati da un design elegante, impreziosito da una back cover con in simil vetro. Night Blue, Blush Gold ed Electro Bleen sono le colorazioni glossy del View3, mentre il View3 Lite si caratterizza nelle tonalità Night Blue, Blush Gold ed Arctic Bleen. Raffinate e distintive, trasformano lo smartphone in un oggetto di design.

I modelli View3 Pro e View3 integrano Google Assistant per rendere più facile la vita di tutti i giorni grazie a nuovi comandi a controllo vocale. Questo per permettere agli utenti di scattare selfie, registrare video e molto altro completamente in modalità “handsfree”. Inoltre, l’integrazione di Google Lens™ permette di ottenere dettagli sulle immagini che si cercano, di svolgere operazioni più velocemente e di interagire con il mondo che ci circonda.

La View3 Collection sarà disponibile con i seguenti prezzi consigliati al pubblico:

View3 Lite: 129,99€

View3: 179,99 €

View3 Pro da 64GB+4GB: 249,99 €

View3 Pro da 128GB+6GB: 299,99€