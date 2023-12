Arriva il primo mini-PC con AMD Ryzen Z1: come se la cava l'APU di ROG Ally su desktop?

I chip Ryzen Z1 di AMD sono dei mostri di potenza, e non a caso vengono utilizzati da diversi handheld di nuova generazione, come ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go. Ma come se la cava l'APU Ryzen Z1 su desktop? Il primo PC fisso con il chip "portatile" del Team Rosso è in arrivo!

Il dispositivo è un Mini PC di EDGE con APU Ryzen Z1, che dunque viene utilizzata nella sua variante base, e non nella più performante versione Extreme. La APU Ryzen Z1 è stata sviluppata pensando appositamente al mercato degli handheld da gaming: l'intera architettura, insomma, si basa sulla necessità di bilanciare performance e consumi - un bisogno molto meno sentito nel settore desktop che in quello delle console portatili e dei laptop.

Ciononostante, EDGE ha comunque deciso di lanciare il suo Mini PC ETA PRIME con il chip Z1 di AMD. Quest'ultimo ha una configurazione con 6 Core Zen4 e 12 Thread, con clock a 3,20 GHz e boost fino a 4,90 GHz. Accanto alla CPU abbiamo una grafica Radeon 740M con 4 Compute Units RDNA3. Il prodotto, per ora solo in fase di prototipo, può essere configurato con una RAM DDR5 a 5600 MHz fino a 64 GB e con uno storage NVMe M.2. L'azienda, inoltre, ha confermato che una versione RGB del Mini-PC, pensata per i videogiocatori, è in arrivo. Non è chiaro però se quest'ultima monterà sempre il SoC Ryzen Z1 o se implementerà il più performante Z1 Extreme.

EDGE, comunque, non fa mistero delle sue ambizioni per ETA PRIME: l'idea è infatti quella di sfruttare il Ryzen Z1 per il gaming, oltre che per le attività di tutti i giorni. Un obiettivo molto difficile da raggiungere, considerate le ovvie limitazioni imposte sia dal formato del mini-PC che dalla configurazione hardware della APU Ryzen Z1, il cui TDP resta limitato a 44 W.

Non è dunque un caso che testate come WCCFTech riportino che molti titoli recenti siano giocabili solo a settaggi medi o bassi, un po' come già avviene su ROG Ally o su Legion Go. Su queste basi, è difficile dire se il chip Ryzen Z1 verrà implementato su altri desktop o mini-PC al di là dell'interessante esperimento targato EDGE.