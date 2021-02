Arriva la modalità 'ubriacatura' per smartphone: niente più messaggi sbagliati

Chissà quanti di voi avranno vissuto quel momento in cui, dopo una sbronza, avere a portata lo smartphone porta a inviare messaggi di cui puntualmente ci si pente il giorno dopo. Ebbene, qualcuno sembra aver progettato una soluzione che cerca di prevenire questo problema.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Authority (la fonte originale è MyDrivers), un'azienda cinese, tale Gree Electronics, ha depositato un brevetto relativo a quella che possiamo definire una "modalità ubriacatura". Quest'ultima, che potrebbe arrivare presto sugli smartphone della succitata società, non riesce ovviamente a farvi evitare la sbronza, ma limita l'accesso ad alcune delle applicazioni più popolari. In questo modo, potenzialmente non dovreste finire in situazioni imbarazzanti, perlomeno per quel che concerne i messaggi.

In parole povere, l'utente seleziona le regole da utilizzare per la modalità, impostando le dovute restrizioni per le varie applicazioni. Dopodiché, è possibile scegliere un "metodo di sblocco" per poter tornare a utilizzare lo smartphone quando si è sobri. Una volta effettuata la giusta configurazione e attivata la funzionalità, l'utente non riuscirà probabilmente più a mandare messaggi durante la sbronza, in quanto possono essere richiesti anche vari passaggi per superare il "test".

Per il resto, non è chiaro se questa modalità arriverà in Europa, ma è inutile dire che la notizia sta già facendo il giro del mondo.