Arriva MyTutela: l'app che registra tutto per inchiodare stalker e bulli

Rivoluzione in arrivo per i dati forensi. Sarà presentata oggi, infatti, presso il tavolo permanente interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e dei minori presso il tribunale di Roma, la nuova applicazione MyTutela.

Poco sopra la etichettavamo come una rivoluzione, ma lo è nel vero senso della parola, perchè sarà la prima app al mondo che consentirà di effettuare una copia forense dei dati sul cellulare, incluse fotografie, messaggi, email e chat su Whatsapp, il tutto per combattere stalker, bulli e maltrattatori.

Un progetto estremamente importante ed ambizioso, che partirà dalla capitale ma che mira ad espandersi anche oltre i confini della nostra nazione.

L'applicazione sarà gratuita e riprende l'idea di un ingegnere elettronico ed un tecnico informatico, che negli ultimi tempi hanno collaborato nelle vesti di consulenti con procure e tribunali ed un'esperta di social networking sul progetto, che si prepone l'obiettivo di essere uno strumento per aiutare tutte le numerose vittime che negli ultimi tempi sono state soggette a fenomeni di stalking, sebbene possa servire per creare prove in caso di reati contro donne o minori.

Il funzionamento è molto semplice: dopo aver scaricato l'applicazione, basterà segnalare al suo interno il numero dello stalker e la sua mail, e l'app farà tutto da sola. Terrà infatti il conto delle chiamate, l'archivio di messaggi, le foto ed i video, oltre ai testi delle email. Inoltre sarà anche in grado di registrare e memorizzare le telefonate.

Al suo interno è anche presente un potente strumento come il calendario che permetterà alle vittime di segnare ciò che accade.

Aspetto estremamente importante è rappresentato dal fatto che i dati avranno lo stesso valore degli originali, ed una volta salvati non potranno più essere cancellati, anche in caso di distruzione del telefono.

L'applicazione invierà anche degli alert agli utenti in caso di troppe chiamate o messaggi minatori, indicando i possibili reati che potrebbero essere contestati, il tutto attraverso un sistema di scansione semantica in grado di riconoscere automaticamente insulti ed espressioni come “ti uccido”, “ti faccio fuori”, “lo dico a tutta la scuola”, “pubblico le tue foto”, anche in inglese.

L'applicazione sarà disponibile in estate su Android ed entro la fine dell'anno su iPhone.