Arriva il nuovo Firefox Quantum: più veloce ed affidabile

Il prossimo 14 Novembre sarà possibile scaricare, ovvero la versione 57 del popolare browser sviluppato da, che segnerà una vera e propria rivoluzione, l’ennesima della sua storia.

Si parte con il design, che includerà una nuova interfaccia, per arrivare anche all’aspetto tecnico, con un nuovo motore di rendering ed una nuova gestione delle estensioni, un pacchetto di feature attraverso cui la Volpe di Fuoco mira a guadagnare mercato in un mercato in cui Chrome la fa da padrone.

Il cuore di Firefox 57 è chiaramente rappresentato da Quantum, il nuovo motore di rendering, che velocizzerà l’apertura delle pagine web e prende il posto di Gecko, il precedentemente motore di rendering, la cui dismissione era iniziata nel 2016, quando Firefox aveva implementato delle componenti del nuovo motore al posto delle vecchie. Con Firefox 57, però. Il passaggio sarà definitivo e gli utenti, almeno secondo quanto affermato, ne potranno beneficiare da subito.

Quantum può beneficiare del Quantum Render ed il DOM Scheduler: il primo, come suggerisce il nome, è un motore di rendering per le pagine web che si baserà sulla potenza delle GPU per favorire e velocizzare la visualizzazione dei contenuti multimediali e testuali, mentre il DOM Scheduler è un gestore delle risorse che eviterà che le schede aperte in background consumino troppa RAM.

La nuova Photon UI darà una rinfrescata all’aspetto del browser: è stato eliminato il widget di ricerca, presente alla destra della barra degli indirizzi, ma che potrà essere riattivato direttamente dal menù impostazioni. Cambiamenti in arrivo anche per la scheda di navigazione, il pannello impostazioni, le pagine che consentono di aprire nuove schede e le varie barre di navigazione.

Per gli sviluppatori, saranno disponibile delle nuove API da utilizzare per lo sviluppo delle estensioni.