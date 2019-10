Arriva il nuovo Sky Go: tutte le novità dell'app per smartphone, tablet e PC

Ad otto anni dal lancio, Sky Go si rinnova. La pay tv ha annunciato il lancio della nuova applicazione per smartphone, tablet e PC, "sempre più a misura di utente", in grado di garantire un'esperienza d'uso ancora più semplice e personalizzata in base ai gusti di ogni singolo abbonato.

Tra le novità figura un nuovo menù su smartphone e tablet, caratterizzato da un'interfaccia di navigazione più semplice, in grado di connettere gli abbonati ai contenuti instantaneamente.

Basterà un solo click per accedere ai canali televisivi, e grazie ai filtri sarà possibile trovarli rapidamente.

Rinnovata anche l'area on demand, che ora presenta una homepage per ciascun genere, il che facilita la ricerca dei contenuti.

Come dicevamo poco sopra, sono stati introdotti anche i suggerimenti personalizzati in homepage sulla base dei film guardati, un sistema che riprende quello adottato da piattaforme on-demand più famose come Netflix ed Amazon Prime Video.

I clienti Sky Q Platinum non dovranno più usare l'app Sky Go per Sky Q per effettuare la sincronizzazione: è sufficiente solo l'app Sky Go per accedere a tutte le funzioni dedicate.

Le novità sono disponibili su smartphone, tablet e PC. Basta effettuare l'aggiornamento dell'applicazione per tuffarsi nel nuovo Sky Go.

Per tutta la documentazione vi rimandiamo al sito web ufficiale.