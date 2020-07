Arriva il nuovo Telegram 6.3: supporta l'invio di file fino a 2 gigabyte

Gli sviluppatori di Telegram hanno rilasciato la versione 6.3 della popolare applicazione di messaggistica istantanea, che include un'ampia gamma di novità che renderanno la piattaforma ancora più completa. L'aggiunta più importante è rappresentata dal supporto all'invio di file con peso di 2 gigabyte, ma vediamo il changelog ufficiale.

Come dicevamo poco sopra, Telegram ora consente di condividere ed archiviare un numero illimitato di file di qualsiasi tipo, fino a 2 gigabyte ciascuno.

E' però anche possibile impostare un video del profilo al posto dell'immagine statica, a cui possono essere applicati effetti.

Migliorata anche la funzione "Persone Vicine", che ora mostra quanto è lontana la persona con cui si sta parlando quando si viene contattato tramite l'apposita schermata.

Novità anche per le "mini miniature", ma anche le statistiche dei gruppi ed altro: è possibile visualizzare i media in un messaggio grazie alle nuove mini miniature nella lista chat, ma anche le statistiche dettagliate per i gruppi. Telegram ha anche potenziato le opzioni della privacy: è stata attivata l'opzione per archiviare e silenziare automaticamente tutte le nuove chat da persone al di fuori dei propri contatti.

Infine, registriamo l'arrivo della nuova animazione ondulata quando si registra un messaggio vocale o un videomessaggio.

L'aggiornamento è già disponibile su App Store di iOS e Play Store di Android.

Di recente Telegram è stato al centro di un'operazione antipirateria da parte dell'AGCOM, che ha portato alla chiusura di 26 canali per violazione di copyright.