Arriva oggi Chrome 68, i siti HTTP saranno segnalati come non sicuri

Ci siamo. Dopo i preavvisi di inizio anno, Google comincerà nella giornata di oggi il rilascio di Chrome 68, la nuova versione del proprio browser che sarà caratterizzata dalla presenza del flag "Non Sicuro" per tutti i siti basati su HTTP. Il lancio è previsto per oggi, 24 Luglio, e porterà con se delle profonde modifiche al web.

Chrome, infatti, è il browser più utilizzato da parte degli utenti, ed è ovvio che tutti quei siti che utilizzano ancora l'HTTP al posto dell'HTTPS saranno sottoposti ad importanti pressioni per conformarsi al nuovo standard, in quanto in caso contrario potrebbero perdere una quantità importante di visite.

Inizialmente, l'avviso "non protetto" ha iniziato ad essere visualizzato nella barra degli indirizzi per i siti HTTP che raccolgono password ed informazioni sulla carta di credito. Successivamente, invece, è stato implementato su tutti quei portali in cui sono stati inseriti dati su una connessione non sicura e su tutte le pagine HTTP visitate in modalità di navigazione in incognito. Con le nuove modifiche, Google comincerà ad etichettare tutti i siti che utilizzano questi protocolli come "non protetti", scoraggiando la navigazione.

L'HTTPS è progettato per crittografare la connessione tra il computer ed il sito web visitato in modo che le informazioni trasmesse rimangano protette da sguardi indiscreti e dalle interferenze di terze parti. L'implementazione di questo messaggio rappresenta un passo significativo nella strategia di Google che mira a rendere il web un posto più sicuro.

Google ha già rivelato che rimuoverà l'etichetta "Sicuro" sulle pagine web HTTPS da Chrome 69, che sarà rilasciata a Settembre.