Arriva oggi in Italia il nuovo Nokia 3.1: si parte da 169 Euro

HMD Global ha annunciato il lancio del Nokia 3.1 nei negozi d'elettronica italiani. Caratterizzato da un design in alluminio, il dispositivo rientra nella famiglia Android One, ed è certificato "best-in-class" per hardware e software da Google in termini di rapporto qualità/prezzo.

Nokia 3.1 è il più conveniente smartphone in formato 18:9 attualmente presente sul mercato. Caratterizzato da uno schermo da 5,2 pollici e protetto da vetro curvo 2,5D Corning Gorilla Glass 3, il pannello offre una risoluzione in HD+.

Il cellulare vanta un chipset octa-core MediaTek 6750 che offre il doppio dei core e il 50% in più di prestazioni rispetto alla generazione precedente per restare sempre il passo con le tue esigenze. Con una fotocamera posteriore auto-focus da 13MP, Nokia 3.1 cattura le memorie che vorrai rivivere più e più volte, mentre la fotocamera frontale grandangolare riesce a catturare molto di più in un selfie.

Grazie al set completo di sensori Nokia 3.1 gestisce anche le app più recenti senza problemi. Consente di sfrutta al massimo le applicazioni AR più diffuse come Pokémon Go, pagare in tutta sicurezza con Google Pay e catturare intere scene con le panoramiche.

Già in fase di presentazione Nokia ha annunciato che Nokia 3.1 riceverà tre anni di aggiornamenti mensili di sicurezza e due anni di aggiornamenti OS, come previsto dal programma Android One, posizionando il nuovo Nokia 3.1 tra i telefoni più sicuri del mercato, con le più recenti versioni di servizi Google come Google Assistant e Google Photos con storage di qualità gratuito illimitato.

Disponibile nei colori Blue/Copper e Black/Chrome, Nokia 3.1 sarà sugli scaffali dei migliori negozi di elettronica al prezzo consigliato di 169 euro.