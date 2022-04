Arriva il nuovo operatore Elimobile che vuole unire criptovalute, metaverso e social

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da MondoMobileWeb, debutterà a Maggio 2022 in Italia il nuovo operatore telefonico virtuale per rete mobile Elimobile, controllato dalla società Elite Mobile. Si tratta di un progetto interessante ed allo stesso tempo innovativo.

Elimobile ha infatti l’obiettivo di integrare la telefonia mobile con criptovalute, metaverso e social network. Il via libera dalle autorità regolatorie è arrivato lo scorso 22 Giugno 2021, quando il MISE l’ha inserito nella lista dei fornitori di servizi mobili e personali.

Sempre MondoMobileWeb negli ultimi mesi ha seguito l’avanzare del progetto, che sarà svelato attraverso il sito web ufficiale di Elimobile tra pochi giorni. Sulla homepage è infatti presente un countdown che scadrà tra 18 giorni e 23 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, un chiaro sintomo che ormai ci siamo e che presto ne sapremo di più.

Con alcuni post pubblicate sulla pagina Facebook italiana di Elimobile sono anche state delineate quelle che saranno le linee guida. Lo scorso 4 Marzo a Dubai, alla presenza di personalità famose come Alessandro Del Piero e Gianluca Vacchi, è stato presentato il token ufficiale di Elimobile, battezzato $ELITE e basato sulla blockchain Polygon, che unirà telefonia, social media e blockchain. Il token è pronto a “a portare la blockchain come elemento strutturale nel concetto stesso di telecomunicazioni”, secondo la descrizione.

Nella descrizione Elimobile si definisce come il “primo social mobile operator in Italia. Unisce il mondo delle telecomunicazioni con quello dei social. Oltre a un’offerta distintiva nel prezzo, nei Giga, nella qualità e nella velocità, elimobile da accesso ad una social community ricca di contenuti esclusivi”.

In termini di copertura, l’operatore fornirà la rete 4G al 99,7% degli utenti. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere un “numero di telefono VIP” che sarà assegnato all’indirizzo fisico. Non è chiaro che tipo di prezzi proporrà, ma dovrebbero essere lanciate varie offerte per varie fasce: si dovrebbe partire da 9 Euro. MondoMobileWeb riferisce anche che Elimobile non avrà alcuna rete di vendita al dettaglio e gli acquisti saranno effettuati esclusivamente online.