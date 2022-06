Arriva patch di giugno 2022 su Samsung Galaxy S10: pronti all'aggiornamento?

Qualche giorno fa Samsung ha confermato, seppur silenziosamente, che la gamma Galaxy S10 riceverà meno aggiornamenti nei prossimi mesi. Ad accompagnare questo annuncio è proprio il rilascio della patch di sicurezza di giugno 2022 su tutti gli smartphone della stessa serie, pronto ad arrivare anche in Italia.

I colleghi di SamMobile hanno infatti segnalato nel pomeriggio odierno il rilascio dell’ultimo aggiornamento per Samsung Galaxy S10, S10+ ed S10e: si tratta del firmware G970FXXSFHVF1 ed è in arrivo in molteplici località del Vecchio Continente proprio in queste ore. Il rilascio è cominciato tra Germania, Svizzera, Grecia e i paesi nordici, ma sicuramente coprirà anche il resto dell’Europa nel corso delle prossime settimane.

Il changelog completo non ci è noto, ma sappiamo che contiene i fix per 65 vulnerabilità di sicurezza e privacy – di cui cinque critiche e 14 altamente pericolose – relative specialmente all’esecuzione di codice dannoso da remoto e problemi con Bluetooth, Wi-Fi e accesso alla fotocamera. Come da prassi consigliamo di tenere sotto osservazione la barra delle notifiche per apprendere se l’aggiornamento è disponibile o, in alternativa, potete controllare la disponibilità tramite Impostazioni > Aggiornamenti software. Rammentiamo che, dopo questo update, la gamma S10 verrà supportata con patch di sicurezza a cadenza trimestrale.

Pochi giorni fa, peraltro, è arrivato un update importante per Samsung Galaxy S22 Ultra.