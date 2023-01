Arriva il primo Patch Tuesday del 2023 per Windows 11: risolte 98 falle di sicurezza

Il giorno dopo la chiusura del supporto tecnico per Windows 8.1 arrivano gli aggiornamenti cumulativi di gennaio per Windows 11 e Windows 10: il primo Patch Tuesday del 2023 è finalmente disponibile per tutti! Questi update sono molto importanti per la sicurezza di laptop e PC; dunque, è meglio scaricarli il prima possibile.

Il primo martedì di grandi aggiornamenti per le ultime versioni del sistema operativo di casa Microsoft del 2023 è arrivato. Come da prassi, le patch sono obbligatorie e verranno installate automaticamente appena identificate dall’OS. Altrimenti, basterà verificare manualmente la disponibilità tramite il pulsante “Controlla aggiornamenti” sulla scheda Windows Update delle Impostazioni di sistema. Scendendo nel dettaglio, Windows 10 22H2, versione 21H2, versione 21H1 e 1809 riceveranno KB5022282 e KB5022286, mentre Windows 11 22H2 e 21H2 riceveranno KB5022303 e KB5022287.

Tra le novità chiave, la società di Redmond evidenzia la presenza della correzione per la vulnerabilità zero-day CVE-2023-21674, grazie alla quale i soliti malintenzionati del caso potrebbero accedere al dispositivo e rubare dati sensibili. Questa è una delle 98 falle di sicurezza risolte dai tecnici Microsoft con questo aggiornamento cumulativo: 11 di esse sono “critiche”; quindi, è davvero importante scaricare e installare l’update il prima possibile.

Non mancano poi bug fix per Local Session Manager, arresti anomali di Windows 11 e Windows 10 con schermata blu e per altri problemi minori. Sfortunatamente due problemi notati in Windows 11 22H2 rimangono irrisolti, e riguardano nello specifico il calo di performance del sistema durante la copia di file di grandi dimensioni.

