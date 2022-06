Arriva PayPal Pay Monthly: maggiore flessibilità nei pagamenti a rate tra 6 e 24 mesi

Nel mese di novembre 2021 PayPal ha sorpreso tutti consentendo ai suoi clienti di effettuare pagamenti a rate senza interessi in Italia e nel resto del mondo. Ebbene, dopo tutti questi mesi la società ha pensato di lanciare il nuovo programma di rateizzazione Pay Monthly per offrire un modo più flessibile di pagare.

Il gigante dei pagamenti, secondo quanto ripreso da TechCrunch, implementerà questo nuovo programma nel corso delle prossime settimane in tutto il mondo: presso i rivenditori che supportano il sistema PayPal, dunque, al momento del pagamento sarà possibile selezionare l’opzione “Paga mensilmente” per effettuare acquisti tra 199 e 10.000 Dollari in 6, 12 o 24 mesi a seconda della disponibilità. Ciascuno ha un TAEG basato sul rischio che va dallo 0% al 29,99%. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di debito o conto bancario e, come per il programma attuale di rateizzazione firmato PayPal, non ci sono commissioni per i ritardi.

Questa opzione di pagamento mensile diventerà automaticamente disponibile per i commercianti senza costi o rischi aggiuntivi e non richiede l'integrazione manuale. Inoltre, i commercianti potranno aggiungere i propri messaggi dinamici quando presenteranno ai clienti le opzioni di pagamento. Il servizio sarà disponibile per i clienti a partire da oggi e verrà distribuito globalmente nei prossimi mesi, dopo una prima fase di test diffuso negli Stati Uniti.

Greg Lisiewski, Vice President of Global Pay Later Products di PayPal, ha dichiarato: “Il modo in cui i consumatori cercano di pagare per acquisti più grandi si sta evolvendo e c'è una crescente domanda di opzioni di pagamento flessibili con 22 milioni di clienti PayPal che hanno utilizzato la nostra offerta Pay Later lo scorso anno. Pay Monthly si basa sul nostro impegno a fornire soluzioni di pagamento leader che offrono ai clienti la scelta per garantire che il pagamento corrisponda alle loro esigenze e preferenze di budget”.

Qualche giorno fa, invece, PayPal ha confermato il trasferimento di fondi verso wallet esterni Bitcoin ed Ethereum.