Arriva il picco delle 'Geminidi', le meteore di dicembre: ecco come osservarle

Durante il mese di dicembre non passa di certo inosservata la presenza di uno degli sciami meteorici più interessanti di tutto l'anno astronomico: le Geminidi. Ecco qualche informazione utile e consigli pratici su come osservarle.

Nel corso dell'anno abbiamo notato che le "stelle cadenti" non mancano quasi mai nel nostro cielo serale, e anche l'ultimo mese dell'anno non fa eccezione. Le Geminidi sono famose non solo perché rappresentano la possibilità finale di esprimere un desiderio prima della fine dell'anno, ma anche per la loro eccezionale frequenza, superiore persino alle Leonidi o "stelle cadenti di San Lorenzo", osservabili ad agosto.

Potrà sembrare insolito ma le Geminidi sono uno sciame relativamente giovane: le prime testimonianze risalgono solamente al 1862, quando apparivano in cielo con una frequenza di 20-30 meteore all'ora. Cosa ancor più sorprendente è che avranno una vita piuttosto breve, e si pensa che scompariranno del tutto nel giro di un un centinaio di anni. Questo è dovuto soprattutto alla loro natura singolare: al contrario delle altre stelle cadenti a noi note, le Geminidi non nascono da una cometa, ma dall'asteroide "Fetonte" che sta lentamente frantumandosi a causa dei suoi passaggi ravvicinati intorno al Sole.

La loro natura particolare, unita ad un insieme di meccaniche celeste complesse ma fortuite, rende lo sciame meteorico "particolarmente lento". Le stelle cadenti di dicembre, infatti, attraversano il nostro cielo ad una velocità piuttosto ridotta, ed anche per questo sono considerate uno spettacolo unico nel loro genere.

Quest'anno - come vi abbiamo accennato nel nostro articolo sugli eventi astronomici di dicembre - le Geminidi si stanno mostrando in tutto il loro splendore già dal 10 dicembre, ma il loro picco è previsto nella nottata del 14 dicembre. Se avete intenzione di fare una scorpacciata di osservazioni potrete iniziare anche subito, ogni serata può essere ottima (e avrete anche più possibilità di imbattervi in una serata con cieli sereni e limpidi), altrimenti - se volete giocarvi il tutto per tutto - osservare nella serata del 14 è ciò che fa per voi.

Le regole da seguire sono poche ma ferree, e saranno l'ABC fondamentale per una buona riuscita dell'osservazione astronomica:

Trovare un luogo buio , lontano da luci parassita delle città e delle strade: sebbene l'alta frequenza delle Geminidi giochi a nostro favore, la loro luminosità non è così collaborativa. Occorrerà un cielo piuttosto buio per apprezzarle al meglio, quindi comprendiamo la possibile frustrazione di chi vive in città (soprattutto in questo periodo in cui spostarsi è vietato);

Lasciare che gli occhi si adattino , una cosa da non sottovalutare e che in molti spesso dimenticano: gli occhi umani hanno bisogno di un certo tempo per raggiungere la massima dilatazione della pupilla (midriasi), un fenomeno che avviene fisiologicamente in assenza di luce. Questo processo può richiedere molto tempo (il cambiamento completo si ha solo dopo una mezz'oretta), ma per i nostri scopi basteranno anche 10-15 minuti. Una volta trovato il vostro "spot" non utilizzate più flash, torce, o sorgenti luminose di alcun tipo (alcuni smartphone possono esser forniti di una modalità notturna molto comoda, che rende lo schermo rosso e non fastidioso per l'adattamento);

Osservate in nottata in direzione EST: il radiante delle meteore apparirà in prima serata vicino al punto cardinale appena citato, ma poi andrà pian piano a spostarsi verso SUD a notte fonda. Il momento migliore per osservare sarà intorno a mezzanotte, quando il radiante sarà anche sufficientemente alto in cielo (oltre 55°-60° dall'orizzonte). Tuttavia, non tenete gli occhi fermi su una singola porzione di cielo, ma scrutate ampiamente la volta celeste e vedrete che otterrete presto dei risultati (senza farvi venire un torcicollo, però)

Oltre a questi consigli è giusto suggerirvi anche un'adeguata preparazione per la serata: come sappiamo le temperature si sono abbassate di molto, e inizia il periodo più rigido dell'anno quindi per non soffrire troppo il freddo preparate uno o più indumenti pesanti da indossare, guanti e cappello. Se avete tempo e spazio equipaggiatevi anche di qualche snack con cui tenersi compagnia nella lunga notte. Buona caccia stellare!