Arriva Rainbrow, e si gioca con le sopracciglia su iPhone X grazie al TrueDepth

Lo sviluppatore della Washington University,, ha creato un interessante gioco arcade perche basa i controlli sui movimenti delle sopracciglia degli utenti, che vengono rilevate dal sensore TrueDepth incluso nell'ultimo smartphone top di gamma della compagnia.

A livello tecnico, l'applicazione è basata sul framework ARKit di iOS 11, che è stato presentato da Apple in occasione della WWDC 2017 di quest'anno e favorisce la creazione di applicazioni basate sulla realtà aumentata. Il tutto, come dicevamo prima, si mixa con il nuovo sistema di telecamere TrueDepth di iPhone X che consente a Rainbrow di tenere traccia dei movimenti delle sopracciglia per tutto il tempo, permettendo di controllare le emojicon attraverso le sole espressioni facciali.

A livello d'intrattenimento, siamo di fronte ad un titolo arcade estremamente facile, in cui gli utenti non dovranno fare altro che muovere un'emojicon dall'alto verso il basso attraverso le espressioni facciali e le sopracciglia: abbassandole la faccina scenderà nella parte inferiore dello schermo, mentre alzandole farà il contrario. Altro obiettivo, per raggiungere il traguardo, è evitare il più possibile gli ostacoli, palloncini ed animali che si metteranno tra gli utenti e le stelline.

Nel filmato che vi proponiamo in apertura vediamo proprio Rainbrow in azione. Il gioco è ovviamente disponibile sull'App Store di iPhone X gratuitamente, e rappresenta senza dubbio uno dei titoli più interessanti pubblicati negli ultimi tempi.