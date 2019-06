Arriva Raspberry Pi 4: ancora più potente e versatile

Raspberry Pi ha annunciato oggi il lancio del nuovo Raspberry Pi 4, il microcomputer per progetti homebrew che rispetto alla precedente generazione introduce delle novità importanti, tra cui il supporto al 4K e 4 gigabyte di RAM LPDDR4.

La nuova board di sviluppo include un nuovo processore Broadcom quad-core da 1,5 GHz in grado di effettuare la codifica a H.265, due porte micro-HDMI e come dicevamo poco sopra fino a 4 gigabyte di RAM DDR4 rispetto allo standard LPDDR2 del precedente modello. Rispetto a Raspberry Pi 3, la nuova generazione è in grado di supportare video 4K a 60 frame al secondo, che lo rende utile anche come lettore multimediale fai da te.

Aggiornato anche il comparto di connettività, che ora include il Bluetooth 5.0, due porte USB 3.0 ed una normale USB 2.0. I progettisti hanno anche incluso una Gigabit Ethernet al posto dell'Ethernet over USB 2.0, ed il modulo WiFi dual band 802.11ac, mentre la ricarica avviene sempre tramite il connettore USB-C che prende il posto del vecchio microUSB. Permane invece lo slot per le schede microSD.

La variabile importante che va ad incidere sul prezzo è la RAM: il modello base con 1 GB ha un costo di 35 Dollari, mentre la versione con 2GB costerà 45 Dollari, con la variante top da 4GB che può essere portata a casa a 55 Dollari.