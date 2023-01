Arriva il nuovo re delle prestazioni: l'i9-13900KS è finalmente disponibile

Sebbene qualche negozio abbia messo in vendita l'i9-13900KS in anticipo, la data di arrivo sugli scaffali non era ancora nota e, anzi, i pezzi in Europa in teoria dovevano ancora arrivare. Per fortuna, finalmente abbiamo data e prezzo ufficiali.

Senza girarci troppo intorno, il giorno è finalmente arrivato: il nuovo re delle performance, l'Intel Core i9-13900KS sarà in commercio a partire da 12 gennaio 2023 al prezzo consigliato di 699 dollari.

Si tratta di una versione binnata del 13900K, capace di raggiungere di serie la bellezza di 6 GHz in frequenza Turbo massima, per l'esattezza è la prima a farlo senza necessità di ulteriore overclock.

Le specifiche tecniche parlano di una CPU di assoluto valore, dotata di 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core) e 32 Thread, con una potenza di base di 150W, 36 MB di Smart Cache e un supporto totale di 20 linee PCIe, di cui 16 Gen5. La compatibilità è garantita sia per le memorie di nuova generazione che per lo standard precedente, fino a 3200 MT/s per le DDR4 e 5600 MT/s per le DDR5.

Il lancio dei processori Intel Raptor Lake di settembre, quindi, per il momento dovrebbe ritenersi concluso con il flagship assoluto, mentre nel corso del CES 2023 il colosso di Santa Clara ha anche annunciato le varianti per laptop e la famiglia desktop "non-K".