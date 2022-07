Arriva il Registro Pubblico delle Opposizioni per cellulari: offline il sito web

Quando mancano ormai 48 ore all’arrivo del Registro Pubblico delle Opposizioni per cellulari, i gestori del sito web ufficiale hanno messo offline la pagina dedicata per i lavori di manutenzione.

Coloro che si sono collegati al sito web del Registro Pubblico delle Opposizioni, si sono ritrovati un messaggio d’errore in cui viene indicato che “sono in corso le attività per aggiornare i sistemi del Registro pubblico delle opposizioni per estendere il servizio a tutti i numeri nazionali, che saranno completate entro il 27 luglio 2022”.

Insomma, ci siamo davvero e manca pochissimo all’arrivo di questo nuovo servizio che mira a dare un pò di respiro agli utenti che quotidianamente sono tartassati da telefonate pubblicitarie. Il servizio sarà gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni. e dal Ministero dello Sviluppo Economico. A giudicare dai primi indizi, il sito web dovrebbe essere caratterizzato da una nuova interfaccia grafica in linea con quella dei siti web governativi.

Tuttavia, come spiegato da ANSA, il Registro delle Opposizioni per cellulari rischia il flop dal momento che la stretta tanto attesa dagli utenti si applica solo ai call center ubicati in Italia e non a quelli esteri, che quindi non saranno soggetti nemmeno alle sanzioni previste dalla nuova normativa e che possono arrivare al 4% del fatturato.