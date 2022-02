Arriva la seconda beta pubblica di iOS e iPadOS 15.4, con un sacco di nuove funzioni

In preparazione all'arrivo di iOS 15.4 per iPhone, che si prospetta essere un grande update per il sistema operativo per gli smartphone di Cupertino, Apple ha rilasciato la seconda beta pubblica di iOS 15.4 e iPadOS 15.4, che contiene una lunga serie di interessanti feature per i dispositivi della Mela.

Come già sapevamo, iOS e iPadOS 15.4 saranno degli update molto importanti per iPhone iPad, poiché porteranno con sé feature come lo sblocco di Face ID con la mascherina su iPhone e il supporto a Universal Control su iPad. Entrambe le feature sono ora presenti nella seconda beta pubblica del sistema operativo, dunque possono essere testate da tutti gli utenti che lo desiderano.

Inoltre, la seconda beta pubblica di iOS 15.4 ha anche introdotto la funzione "Tap to Pay on iPhone", che è stata ideata per permettere ad iPhone di accettare pagamenti NFC via Apple Pay da parte di carte di credito e di debito contactless e tramite altri wallet digitali, senza richiedere hardware aggiuntivo oltre allo smartphone.

Al momento, tuttavia, "Tap to Pay on iPhone" non è ancora supportato dai provider di sistemi di pagamento e wallet terzi, dunque ci vorrà ancora un po' perché inizi a funzionare correttamente. Sempre in questa versione di iOS, inoltre, Apple potrebbe introdurre patenti e carte di identità su Wallet, anche se per il momento le probabilità che la feature arrivi in Italia sono nulle.

Al contempo, anche macOS Monterey 12.3 ha ricevuto la seconda beta pubblica, la quale, al pari di iPadOS 15.4, contiene il supporto per Universal Control. Universal Control è stato annunciato a giugno 2021 ed è immediatamente stato accolto in maniera molto positiva dai fan di Cupertino, ma è anche stato vittima di numerosi ritardi negli ultimi mesi, tanto che originariamente la feature avrebbe dovuto essere implementata in MacOS Monterey al lancio o, al più, nella sua versione 12.1.

Ad ogni modo, Universal Control permette di controllare più Mac e iPad con un solo mouse una sola tastiera, sia che si tratti di un accessorio esterno collegato via Bluetooth o via cavo ad uno dei device compatibili, sia che sia una tastiera o un trackpad integrato come quello dei Macbook.

MacOS 12.3, iOS 15.4 e iPadOS 15.4 includono poi le nuove emoji annunciate dall'Unicode Consortium lo scorso mese, ma presentano anche altri update minori che potrebbero fare la felicità di alcuni utenti: per esempio, con macOS 12.3 sarà possibile aggiornare le AirPods direttamente dal Mac, mentre iOS 15.4 dovrebbe integrare dei nuovi widget, di cui uno dedicato ad Apple Card.