Dove arriva Sky WiFi? Ecco le città coperte ad Aprile 2021

Sky WiFI è il nuovo servizio di connettività di Sky che sfrutta la rete FTTH di Open Fiber per portare la connessione ad 1 Gbps nelle case degli italiani che risiedono nelle città coperte. Dove è disponibile però? Vediamo qual è la disponibilità ad oggi, 11 Aprile 2021.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Sky WiFi è disponibile complessivamente in oltre 1500 città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Verona, Palermo, Genova, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Messina, Modugno, Monza, Padova, Pavia, Perugia, Pescara, Serlagius, Sesto San Giovanni, Saondrio, Varese e Venezia. Sky però

Come avviene anche per altri operatori, Sky ha messo a disposizione un tool dedicato che consente di capire se si abita in un centro in cui è possibile attivare l’opzione Sky WiFi semplicemente inserendo la città e l'indirizzo della propria abitazione.

Sky WiFi però va oltre la sola fibra ma, come abbiamo avuto modo di raccontare nel nostro articolo dedicato, si tratta di un ecosistema in continua evoluzione caratterizzato da accessori come gli Sky WiFi Pod, che si aggiunge allo Sky WiFI Hub. Per le nostre opinioni vi rimandiamo alla prova di Sky WiFi a cura del nostro caporedattore Alessio Ferraiuolo.

In uno speciale dedicato invece mostriamo la differenza tra Sky WiFi Hub, Sky Pods e Sky WiFi App.