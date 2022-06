Arriva lo smartphone per il Metaverso: HTC lancia Desire 22 Pro

Dopo settimane di anticipazioni, finalmente il rumoreggiato smartphone targato HTC è stato annunciato ufficialmente. Lo smartphone, lanciato dall'azienda taiwanese con il nome di HTC Desire 22 Pro, punta tutto sull'integrazione con Viverse, l'ecosistema di HTC, già utilizzato dalla compagnia per i suoi headset VR.

Partendo dalla scheda tecnica del device, sicuramente non ci troviamo di fronte ad uno smartphone top di gamma: al contrario, l'HTC Desire 22 Pro monta un SoC Snapdragon 695, uno schermo LCD da 6,6" con refresh rate da 120 Hz e una batteria da 4.520 mAh con supporto per il fast charging cablato a 18 W e in wireless a 15 W. La RAM è invece da 8 GB, mentre lo storage è pari a 128 GB, espandibili tramite scheda microSD.

Lato fotocamera, lo smartphone presenta un sistema triple-camera posteriore che comprende una fotocamera principale da 64 MP f/1.8, un ultra-grandangolo da 13 MP con rapporto tra focale e apertura del diaframma f/2.7, e un modulo di profondità da 5 MP. La selfie-camera, invece, sarà una fotocamera da 32 MP f/2.0 con tecnologia punch-hole, posizionata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Il punto forte dello smartphone, però, non si trova nella sua scheda tecnica, ma nella compatibilità con l'ecosistema Viverse di HTC, che permette anche al telefono di collegarsi con i visori VR della compagnia, come l'headset HTC Vive Flow, lanciato lo scorso ottobre dal produttore di Taiwan. Inoltre, HTC ha integrato nello smartphone anche il Viverse Wallet, che permette di gestire i propri asset in criptovalute e NFT direttamente dallo smartphone.

HTC Desire 22 Pro sarà lanciato sul mercato taiwanese e su quello europeo nelle colorazioni Gold e Black, con un prezzo consigliato di 459 Euro. Benché le vendite avranno inizio già dal 1° luglio a Taiwan, gli utenti europei dovranno aspettare un mese in più, fino al 1° agosto, per mettere le mani sul dispositivo. È possibile prenotare HTC Desire 22 Pro dal sito web europeo di HTC: acquistando il device entro il 31 luglio, ricevere un caricatore wireless targato HTC, una custodia protettiva per lo smartphone e un NFT da riscattare sull'app Viverse Wallet.