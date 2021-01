Arriva Social Plate: lo strumento per registrare video e scattare foto con le mani libere

E' in vendita in Italia il Social Plate 2.0, uno strumento per fotografi, videomaker ma anche utenti appassionati di social, che permette di catturare video e fotografie tenendo le mani libere, ma che garantisce al contempo anche stabilità ed evita tremolii.

Come spiegato nel filmato presente in apertura, si tratta di un accessorio sviluppato da Morphica con Digitoo ed Aldo Ricci, che si presta a vari utilizzi, tra cui le inquadrature POV (Point of View). Il punto forte è rappresentato dal fatto che si tratta di uno strumento piccolo, pratico e resistente che dispone di un innesto universale che lo rende compatibile con tutti i dispositivi: nel video ad esempio viene messo l'accento sull'uso dell'aggancio per la GoPro.

Una volta ricevuto a casa non bisognerà fare altro che inserire lo smartphone o la cam nell'aggancio, serrare le vite ed il gioco è fatto. Social Plate permette anche di effettuare riprese in 16:9, poggiando lo smartphone in orizzontale tramite l'adattatore incluso nella confezione.

Gli interessati possono effettuare l'acquisto direttamente sul sito ufficiale di SocialPlate al prezzo di 24,90 Euro: nel pacchetto sarà presente il Social Plate (che può anche essere personalizzato), la custodia protettiva per il boccaglio, ed un laccio da collo con doppio gancio in metallo.



Sempre sul sito ufficiale, sono disponibili anche delle versioni colorate di SocialPlate, mentre per inviare la richiesta di personalizzazione basta collegarsi alla piattaforma Morphica HT.