Arriva l'ora solare, stanotte il cambio: avremo un'ora di sonno in più

Alle ore 3:00 di domenica 30 Ottobre 2022 (quindi stanotte), scatta il cambio dell'ora. Si passerà infatti all'ora solare, che coincide a tutti gli effetti con l'inizio della stagione invernale ma che porterà anche dei benefici.

Nella fattispecie, le lancette dovranno essere spostate un'ora indietro: le 3 di notte infatti diventeranno le due ed il nuovo orario sarà in vigore per cinque mesi, quando poi scatterà l'ora legale (quella attualmente in vigore) che le riporterà in avanti.

Secondo quanto spiegato dagli esperti, l'ora solare regalerà nell'immediato un'ora di sonno in più. A lungo termine, invece, con l'accorciamento delle giornate classico della stagione autunnale ed invernale, invece, consentirà di ottenere un'ora di luce in più al mattino.

Qualche tempo fa su queste pagine abbiamo discusso su queste pagine della storia del cambio dell'ora solare e legale, ma negli ultimi tempi si è a lungo parlato della possibilità di eliminare questi continui cambi d'ora per lasciarne una sola di riferimento. La discussione si è anche spostata ai vertici europei, dove sono state avanzate proposte ed è partito l'iter. Tuttavia, l'Italia si è schierata contro, ma la situazione legata al caro energia ed al caro bollette potrebbe far cambiare la situazione. Non è dato sapere se questo sarà l'ultimo cambio però, ed al momento non sono giunte indicazioni di alcun tipo.