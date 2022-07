Arriva la stangata per Google: il Tar del Lazio conferma la multa da 100 milioni di Euro

A poco più di un anno dall’annuncio della maxi multa da 100 milioni di Euro a Google in Italia, il Tar del Lazio ha confermato la sanzione inflitta dall’AGCM al colosso dei motori di ricerca.

Lo spiega l’ANSA, secondo cui la sentenza arrivata in giornata odierna dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la sanzione ai danni di Google LLC, Google Italia ed Alphabet Inc, le quali avevano impugnato il provvedimento con cui l’Autorità aveva impugnato la condotta messo in atto da Big G, che avrebbe procrastinato la “pubblicazione dell’app JuicePass sviluppata da Enel X sulla piattaforma Android Auto”, assumendo quindi un abuso di posizione dominante.

Secondo la delibera originale, Google avrebbe violato l’articolo 102 non consentendo “l’interoperabilità dell’app JuicePass con Android Auto, una specifica funzionalità di Android che permette di utilizzare le app quando l’utente è alla guida nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di riduzione della distrazione. JuicePass consente un’ampia gamma di servizi funzionali alla ricarica dei veicoli elettrici, che vanno dalla ricerca di una colonnina di ricarica alla gestione della sessione ricarica passando per la prenotazione di una colonnina; quest’ultima funzione garantisce l’effettiva disponibilità dell’infrastruttura una volta che l’utente l’abbia raggiunta”.

Da Google non sono arrivati commenti sulla decisione dei giudici.