Dal Governo arriva lo stop ai super sconti di Amazon sui libri: in arrivo le nuove norme

Entro metà Luglio dovrebbe approdare in Parlamento la nuova normativa attraverso cui la maggioranza mira a promuovere la lettura e la cultura, con un piano da 3,5 milioni di Euro che saranno utilizzati per la difesa del sistema culturale ed a sostegno dei libri. Le novità riguarderanno anche le piattaforme di e-commerce e gli sconti applicati.

Nel testo pubblicato sul sito della Camera infatti si legge che i siti di vendita online potranno applicare un tetto massimo per gli sconti del 5% rispetto al prezzo di lancio, una restrizione importante rispetto al 15% che gli e-commerce e librerie possono proporre.

Tra le eccezioni figurano solo i libri scolastici, che potranno essere scontati fino al 15%, mentre per i testi venduti alle biblioteche non è previsto alcun limite di sconto.

La normativa prevede per case editrici e distributori una finestra di un mese all'anno per proporre tagli ai prezzi del 20%, salvo per i libri pubblicati nei sei mesi precedenti al via delle promozioni. La sorveglianza sarà affidata all'Antitrust e la Guardia di Finanza, che dovrà vigilare sulla corretta applicazione della legge e sul rispetto delle soglie previste dalla legge.

Nelle misure volte a contrastare l'agguerrita concorrenza delle piattaforme online come Amazon, ne è inclusa una che prevede l'istituzione di un albo delle librerie di qualità, ma anche la creazione dal 2020 di una carta elettronica per i punti vendita al fine di sostenere i soggetti economicamente svantaggiati.

Della proposta avevamo parlato anche lo scorso Febbraio, ma molte delle idee messe in preventivo sono state stralciate.