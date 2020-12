Arriva il supporto all'HDR su Google Camera GO per smartphone entry level

Google ha rilasciato Google Camera Go, la sua app fotocamera ufficiale per smartphone entry level, a marzo di quest'anno. Soprattutto nelle prime versioni, le differenze con l'app principale erano sostanziali, andando a perdere moltissime delle funzionalità che hanno reso Google Camera una delle app fotografiche preferite dagli utenti Android.



In particolare, alcune delle nuove funzioni incluse nell'app integrata in Google Pixel 5 ci hanno lasciato a bocca aperta. Tuttavia, negli ultimi mesi Google ha lavorato per portare alcune delle migliori funzionalità di Google Camera anche sulla variante GO. A ottobre l'app ha ricevuto il supporto per la modalità notturna e successivamente la stessa Google ci assicurò che avrebbero aggiunto il supporto HDR in un aggiornamento futuro.

Futuro che sembra essere finalmente arrivato dal momento che, secondo un tweet ufficiale del robottino verde, il supporto HDR è ora disponibile per Google Camera GO. Basterà aggiornare l'app dal Play Store e si potrà finalmente godere delle nuove funzionalità.

L'ultima versione di Google Camera Go con supporto HDR dovrebbe iniziare a essere distribuita su Nokia 1.3, Wiko Y61 e Wiko Y81 nei prossimi giorni. Chi è in possesso di uno di questi dispositivi, dovrebbe notare il nuovo interruttore subito dopo l'aggiornamento.

Per chi si stesse chiedendo se è possibile beneficiare delle ultime funzionalità tramite il download dell'APK da mirror non ufficiali, purtroppo la risposta appare negativa. Almeno per il momento, la modalità notturna e l'HDR resteranno appannaggio dei dispositivi per cui Google ha progettato quest'app, sebbene l'APK sia compatibile con qualsiasi dispositivo Android aggiornato almeno ad Android 8.0 Oreo.

