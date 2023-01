Arriva la svolta per ChatGPT: OpenAI lancia il classificatore di testi IA

Abbiamo già trattato su queste pagine in passato la questione del come scoprire se un testo è scritto da IA, approfondendo anche alcuni tool legati alla questione e indicando la complessità del tutto. Ora, però, ci ha pensato la stessa OpenAI a lanciare un nuovo classificatore di testi IA, che sembra più preciso rispetto al passato.

A tal proposito, come ufficializzato direttamente mediante il blog di OpenAI, l'organizzazione ha deciso di lanciare un suo strumento pensato per analizzare i testi alla ricerca di quali contributi sono scritti da IA. Sì, avete capito bene: si tratta di un tool per capire se un testo è stato scritto da un essere umano oppure no.

Non si fa riferimento solamente a ChatGPT, in quanto OpenAI ha spiegato di aver addestrato il suo "classificatore" in modo che riesca a rilevare anche testi scritti da altre IA legate a terze parti. Tuttavia, vale la pena notare che l'organizzazione esplicita a chiare lettere che risulta pressoché impossibile rilevare con certezza assoluta tutti i testi scritti da IA, dunque bisogna prendere il risultato fornito dal tool con le dovute pinze.

Tenendo bene a mente, inoltre, che le prove sono state effettuate su testi in inglese, sul portale di OpenAI si legge che lo strumento "identifica correttamente il 26% del testo scritto dall'IA (veri positivi) come "probabilmente scritto dall'IA", mentre etichetta erroneamente il testo scritto dall'uomo come scritto dall'IA il 9% delle volte (falsi positivi)". OpenAI poi continua spiegando che "l'affidabilità del nostro classificatore in genere migliora con l'aumentare della lunghezza del testo in input. Rispetto al nostro classificatore rilasciato in precedenza, questo nuovo classificatore è significativamente più affidabile sul testo dei sistemi IA più recenti".

In ogni caso, anche per cercare di migliorare il tutto mediante il feedback ottenuto, OpenAI ha deciso di rendere pubblico il "classificatore". Se volete darci un'occhiata, potete fare riferimento al portale ufficiale di OpenAI, effettuando il login con l'account che utilizzereste per ChatGPT. Vale la pena, però, notare le limitazioni indicate dalla stessa organizzazione (relative, ad esempio, alla scarsa affidabilità del tool sui testi di lunghezza inferiore ai 1.000 caratteri), ma per il resto si tratta di una "prima svolta importante" per il riconoscimento dei testi scritti da IA.

Per intenderci, abbiamo provato a "dare in pasto" al tool parte della nostra chiacchierata in italiano di inizio 2023 con ChatGPT e quest'ultimo ha correttamente etichettato il tutto come "probabilmente scritto dall'IA". Un altro testo scritto da un umano, invece, è stato indicato come "possibilmente generato da un'IA". Va detto inoltre che, a volte, lo strumento indica che "non è chiaro" se un testo sia stato generato da IA o meno.