Arriva la tastiera bomba, meglio non sbagliare a digitare!

Gli appassionati del mondo tech sono costantemente alla ricerca di nuovi progetti, non importa quanto atipici. Non sorprende, dunque, il fatto che la community abbia realizzato un'altra delle sue "genialate": una tastiera a forma di bomba, probabilmente pensata per chi è solito effettuare molti refusi (che ora dovrebbe pensarci due volte).

Non preoccupatevi: ovviamente non esplode, ma è semplicemente uno dei soliti progetti strampalati che di tanto in tanto emergono sul Web. In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e come potete vedere su GitHub, si tratta di un oggetto stampato in 3D, tra l'altro chiamato "Pineapple" dal suo creatore, ovvero l'utente dbostian. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: è la stessa persona dietro alla tastiera F Bomb.

In ogni caso, la forma della bomba stampata in PLA in questo caso è "avvolta" dai pulsanti di una tastiera meccanica, che dispongono di switch Cherry MX. Nonostante non rappresenti esattamente la più comoda delle soluzioni in termini di periferica di input, Pineapple dispone di una caratteristica peculiare ben precisa, ovvero il "pulsante Boom".

Tranquilli: lo ripetiamo, non ci sono esplosioni alla Michael Bay in questo caso. Semplicemente, come potete vedere in un video caricato su YouTube, è possibile far scrivere rapidamente alla tastiera "Boom" e "Kaboom", ovviamente eseguendo prima le giuste operazioni.