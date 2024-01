Arriva Telegram 10.5.0: tantissime novità per chiamate..e c'è anche lo schiocco di Thanos!

Il 2024 di Telegram si apre con una valanga di novità, introdotte dall’applicazione di messaggistica istantanea con l’aggiornamento 10.5.0 che sancisce il rilascio del decimo aggiornamento di Telegram del 2023.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Telegram spiega di aver migliorato le chiamate in maniera importante: è stata infatti riprogettata l’UI, con nuove animazioni ed una serie di sfondi che cambiano in maniera dinamica in base allo stato della chiamata. Gli sviluppatori evidenziano anche che grazie a questa nuova interfaccia grafica, le chiamate di Telegram consumeranno molto meno risorse e funzioneranno meglio anche sui dispositivi più datati.

Per gli appassionati di MCU, Telegram ha spiegato di aver aggiunto anche alla versione finale di iOS ed Android dell’app l’animazione di vaporizzazione che ricorda lo schiocco delle dita di Thanos.

Tra le altre novità segnaliamo anche alcune migliorie per i bot, che consentono agli sviluppatori di integrare qualsiasi servizio nell’ecosistema Telegram. La società evidenzia come si tratti del più grande aggiornamento della piattaforma dei bot della storia di Telegram: tra le funzioni viene introdotta la possibilità di reagire ai messaggi e gestire le reazioni, le citazioni ed i link, ma anche inviare risposte in altre chat o topic.

Queste novità arrivano a poche settimane dall’ultimo major update di Telegram che ha portato la trascrizione dei messaggi vocali per tutti.