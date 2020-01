Arriva Telegram 5.13: tutte le novità dell'importante aggiornamento

Inizia col botto il 2020 di Telegram. La popolare applicazione di messaggistica istantanea, ormai diventata da tempo la principale alternativa a Whatsapp, si è aggiornata alla versione 5.13, che può essere scaricata tramite l'App Store di iOS ed il Google Play Store di Android.

Changelog Telegram 5.13

Goditi un nuovo editor dei temi avanzato e temi con tonalità dei colori e motivi.

Programma i messaggi per fare in modo che vengano inviati quando il destinatario è in linea (funziona solamente se puoi vedere il suo stato in linea).

Scegli i luoghi più facilmente quando condividi la tua posizione dalla nuova interfaccia ridisegnata.

Adatta la dimensione dei testi all'interno dell'app o sincronizzala con le impostazioni di sistema.

Seleziona più messaggi nella modalità di ricerca senza abbandonarla.

Scegli quale tipo di chat Telegram viene suggerita nel menu di condivisione di iOS (Impostazioni > Dati e archivio > Altro).

Invia una singola emoji 🎄 o ⛄️ in qualsiasi chat per cambiare il mood con le ultime emoji animate.

Come si può leggere, quindi, la novità più importante riguarda la condivisione della posizione, che è stata semplificata in maniera importante. Gli utenti avranno modo di scegliere direttamente dalla mappa il luogo d'interesse. Molto interessante anche la possibilità di programmare l'invio dei messaggi ai contatti, per permettere loro di riceverli solo quando sono online.

Telegram ha anche ampliato il supporto ai file multimediali: la nuova build permette di riprodurre audiolibri e podcast ed introduce anche la riproduzione automatica dal punto da cui la si era interrotta.

Fronte Android, invece, gli sviluppatori dell'applicazione russa hanno semplificato il passaggio al tema scuro dalla modalità chiara, attraverso un menù ad hoc.

Telegram complessivamente ha lavorato per consentire agli utenti di personalizzare l'UI dell'applicazione, grazie all'aggiunta di nuovi sfondi e gradienti per le chat.