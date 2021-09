Arriva Telegram 8.0: il nuovo aggiornamento introduce tantissime novità

Di recente Telegram ha superato 1 miliardo di download a livello mondiale su Android ed iOS e, sulla scia di tali dati, si è aggiornata alla versione 8.0 per gli stessi sistemi operativi. La nuova build ha portato con se tantissime novità, andiamo a vederle.

La più interessante è senza dubbio rappresentata dalla possibilità di effettuare dirette streaming illimitate: gli utenti avranno la possibilità di condividere lo schermo con un numero illimitato di spettatori semplicemente toccando sul tasto "Chat Vocale" nei gruppi o "Diretta Streaming nei canali".

Introdotte novità anche per l'inoltro dei messaggi:

Tocca l'etichetta "Inoltra messaggio" sopra il campo di scrittura per vedere l'anteprima o cambiare il modo in cui i messaggi saranno inviati.

Nascondi o mostra il nome del mittente originale

Rimuovi o mantieni le didascalie dei messaggi multimediali.

Seleziona e deseleziona i messaggi per cambiare quali saranno inoltrati.

Per quanto riguarda la gestione dei canali, è possibile passare al canale successivo tramite swipe, senza dover tornare alla lista chat. Nel changelog Telegram evidenzia che "quando raggiungi il fondo di un canale, scorri verso l'alto per andare al successivo canale non letto".

Infine, ecco le modifiche agli sticker:

Scopri gli sticker in primo piano sopra la sezione "Usati di recente" nel tuo pannello degli sticker.

Individua facilmente i tuoi set di sticker quando scorri la barra superiore, le anteprime si ingrandiscono per darti una visione migliore.

Scopri quando il tuo partner di chat sta cercando degli sticker - verrà mostrato lo stato "sta scegliendo uno sticker".

Telegram ha inoltre introdotto la funzione che permette di scoprire quanti commenti non letti ci sono quando si aprono i commenti di un canale.