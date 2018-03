Arriva il Telepass Europeo: ecco i paesi coperti ed i prezzi

Dopo l'annuncio dello scorso mese di Dicembre,ha ufficialmente annunciato il lancio del nuovo, che permetterà agli utenti di viaggiare liberamente in, oltre che ovviamente in Italia, pagando il classico canone di abbonamento che in molti utilizzano già da anni in Italia.

Nelle ultime ora infatti sono molti gli utenti che hanno ricevuto la mail di disponibilità del "nuovo dispositivo nero", che espande gli orizzonti degli automobilisti che viaggiano nei quattro paesi di cui vi abbiamo parlato sopra.

Particolarmente interessante è notare che oltre al pedaggio autostradale "classico", il Servizio Europeo permetterà di pagare anche i parcheggi nelle strutture in Francia, Spagna ed ovviamente in Italia, ma solo in quelle convenzionate.

L'attivazione del servizio può essere effettuata in qualsiasi Punto Blu sparso lungo la rete Autostradale, e prevede un costo di 6 Euro. I 2,40 Euro di canone invece verranno addebitati solo nei mesi in cui il Telepass Europeo verrà utilizzato nella rete estera. Tale prezzo (di 2,40 Euro), sarà addebitato ogni qualvolta ci si reca in uno dei paesi esteri, mentre Spagna e Portogallo sono considerati una nazione unica.

Rientrano nel servizio i veicoli a due assi, con peso inferiore a 3,5 tonnellate ed altezza inferiore ai 3 metri.