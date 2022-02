Quanto tempo prima arriva la nuova Tessera Sanitaria?

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la procedura per trasformare la Tessera Sanitaria in Carta Nazionale Servizi. Oggi torniamo a parlare della scadenza e di ciò che succede al momento della scadenza.

Come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento sulla scadenza della Tessera Sanitaria, poco prima della scadenza effettiva (la Tessera Sanitaria ha una validità di sei anni) l'Istituto Poligrafico dello Stato procederà con l'emissione e spedizione del nuovo documento.

Solitamente la nuova Tessera Sanitaria arriva dieci giorni prima dalla scadenza, tramite Posta Ordinaria (che non richiede alcun tipo di firma). Se alla scadenza ancora non l'avete ricevuta, potete rivolgervi alla vostra ASL o a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, potete effettuare la richiesta direttamente dal sito web tramite il Sistema Tessera Sanitaria, a cui si può accedere esclusivamente tramite lo SPID.

La Tessera Sanitaria però può essere utilizzata anche da scaduta, come certificazione del Codice Fiscale e per agevolare le farmacie e strutture sanitarie nell'acquisizione del codice fiscale per il rilascio del così detto "scontrino parlante" che permette di portare le spese in detrazione.

