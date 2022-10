Arriva ultimo update per Google Pixel 4: potrebbe non ricevere Android 13

Sono passati due anni dalla fine della produzione di Google Pixel 4, smartphone della Grande G presentato sul mercato nel 2019, e in queste ore giungiamo anche all’ultimo aggiornamento per i Pixel 4 e 4 XL che la società statunitense rilascerà secondo i piani attuali. Android 13 arriverà o no?

Osservando la pagina di supporto di Google, ottobre 2022 è l'ultimo mese in cui è garantito che questi telefoni otterranno aggiornamenti. Nel caso dell’update ora in arrivo, dal changelog completo emergono soltanto correzioni di bug: troviamo fix per un ronzio durante le chiamate con cuffie cablate, un bug che impedisce il funzionamento dei controlli del volume e altre soluzioni per arresti anomali, crash del sistema molto situazionali e problemi con le reti Wi-Fi.

In poche parole, questo mese non arriveranno altre novità come feature inedite su Pixel 4 e 4 XL. Vale la pena notare che l’aggiornamento di ottobre 2022 è solamente l’ultimo “garantito” da Google, e che c’è una remota possibilità di vedere altri update in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Considerato che per la linea Pixel 6 Google ha confermato cinque anni di patch di sicurezza, ciò potrebbe valere anche per i Pixel 4. Inoltre, Android 13 potrebbe arrivare nel caso in cui a Mountain View decidano di adattarlo alla gamma di smartphone lanciata tre anni fa.

Per il momento i lettori in possesso di un Pixel 4 dovranno accontentarsi della più recente patch, in attesa di nuove informazioni ufficiali.

Ricordiamo, invece, che domani Google presenterà Pixel 7 e Pixel Watch.