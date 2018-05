Arriva la versione limitata a tema Royal Wedding di iPhone X in oro 24K

Non si placa la febbre da Royal Wedding, l'evento mediatico più importante dell'anno che abbiamo seguito anche su queste pagine nel corso del weekend. Il principe Harry e la principessa Meghan Markle, sono ormai stabilmente sulle prime pagine di tutti i giornali.

Per gli appassionati di collezionismo, è anche disponibile un'edizione limitata di iPhone X, lo smartphone top di gamma 2018 della compagnia di Cupertino che è stato ricoperto da una scocca in oro 24K realizzata da Goldgenie.

Sul retro, come vi mostriamo in alce, è presente una serigrafia della coppia reale, con tanto di didascalia "The Royal Wedding 2018 - Prince Harry to Ms. Meghan Markle" e la dicitura "24K Gold".

Non è tutto però perchè lo stesso produttore ha anche precisato che ne saranno prodotte solo 99 unità, tutte rigorosamente classificate attraverso una dicitura presente direttamente sulla scocca.

Ovviamente, a livello di specifiche tecniche è praticamente identico alla variante "standard", ma questo è disponibile solo nella versione con memoria interna da 256 gigabyte. Il costo è ovviamente più alto: quasi 4.000 Dollari, ma è richiesto il pagamento in anticipo del 50 per cento: 1.982,08 Dollari, per la precisione. Quanto basta per portare a casa un oggetto in edizione limitata che i collezionisti non si faranno certo sfuggire.