Arriva visionOS 1.0.3: Apple ha già risolto il problema del Passcode di Vision Pro

Cosa succede quando un utente smemorato dimentica il Passcode di Apple Vision Pro? Un bel pasticcio, a quanto pare: per risolvere, infatti, è necessario rivolgersi ad un Apple Store, che procede allo sblocco del device con un dispositivo dedicato. Una procedura inutilmente tortuosa, di cui si è recentemente accorta anche la stessa Apple.

Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Cupertino ha rilasciato l'aggiornamento a visionOS 1.0.3, disponibile in versione stabile per tutti gli Apple Vision Pro venduti negli Stati Uniti d'America (anche perché il visore non è stato lanciato altrove, benché un lancio europeo di Apple Vision Pro non sia troppo distante). Di fatto, visionOS 1.0.3 è un aggiornamento minore, dal momento che porta con sé solo dei bugfix e dei miglioramenti di stabilità.

Tuttavia, l'update introduce anche la possibilità di resettare l'Apple Vision Pro in autonomia per gli utenti che hanno dimenticato il Passcode. Non sarà dunque necessario rivolgersi agli Apple Store: il colosso di Cupertino ha dunque mandato rapidamente in pensione una procedura certamente sicura, ma anche piuttosto complessa da portare a termine. Ora, infatti, vi basterà sbagliare il Passcode per un certo numero di volte per accedere alla possibilità di resettare il device alle impostazioni di fabbrica e rimuovere il Passcode stesso.

Il changelog ufficiale di Apple, in particolare, spiega che "questo aggiornamento [visionOS 1.0.3] implementa importanti fix ai bug e introduce un'opzione per resettare il visore se hai dimenticato il tuo Passcode". Le nuove feature, invece, verranno rilasciate con visionOS 1.1, che è appena entrato in beta e che potrebbe essere pubblicato per tutti tra qualche settimana.

Attenzione, però, perché il cambiamento apportata dalla Mela Morsicata non rende Apple Vision Pro meno sicuro e "a prova di furto": al contrario, l'azienda ha spiegato comunque che la procedura di reset non rimuoverà l'Activation Lock implementato per evitare che un ladro possa resettare il device alle impostazioni di fabbrica e usarlo per sé. In particolare, l'headset resterà collegato al vostro ID Apple anche dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica.